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İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu

İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını oldu.

İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel'i makamında ziyaret etti.

 "AŞI SİZDEN KORKSUN"
Öncel'in 4. doz Covid-19 aşısı olma önerisine olumlu yanıt veren Tatlıses'e sağlık çalışanları aşı yaptı.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tatlıses, "Aşıdan korkmayın, aşı sizden korksun. Ohh 4. aşımı da oldum şükür" ifadelerini kullandı.

Etiketler ibrahim tatlıses korona koronavirüs aşı
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