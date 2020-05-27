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  3. 27 Mayıs 2020 07:29

İbrahim Tatlıses bir anda Twitter'da 1 numara oldu

Dün gece Kanal D ekranlarında yayınlanan, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser Kanal sosyal medyaya damgasını vurdu.

İbrahim Tatlıses bir anda Twitter'da 1 numara oldu
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Hayatını İzmir'de sürdüren ve 2011 yılında yaşadığı silahlı saldırıdan sonra sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, yıllar önce verdiği konserle ekranlara geri döndü.

İbrahim Tatlıses’in yıllar önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser, TV'de ilk kez Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu. Tatlıses’in dev orkestra eşliğinde söylediği unutulmaz şarkılarına bu kez ekran başındakiler eşlik etti.

 Sosyal medyada da İbrahim Tatlıses fırtınası esti. Hayranları Tatlıses'e olan özlemlerini dile getirdi.

Kanal D'nin sürpriz konser yayını İbrahim Tatlıses’in sevenleri için anılarla dolu bir akşam oldu.

İbrahim Tatlıses'in Kanal D ekranlarında yayınlanan konseri, Twitter'da TT listesinde 1 numara oldu.

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