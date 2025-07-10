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İbrahim Tatlıses ''kirvesini'' sildi: ''Dostluğum bitmiştir''

İbrahim Tatlıses ''kirvesini'' sildi: ''Dostluğum bitmiştir''
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çalışanı Mevlüt Aybı ve "kirvem" dediği Metin Cantimur ile dostluğunu bitirdiğini açıkladı.

Son dönemlerde oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen türkücü İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

73 yaşındaki türkücü, son paylaşımında çalışanı Mevlüt Aybı ile yollarını ayırdığını ve ‘kirvem’ dediğini yakın dostu Metin Cantimur ile olan dostluğunu bitirdiğini duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Tatlıses, son mesajıyla merak uyandırdı.

Türkücü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir. Ayrıca kamuoyunda ''Kirvem'' olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur.''

 

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Etiketler Mevlüt Aybı kirvem Metin Cantimur
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