İbrahim Tatlıses müjdeyi verdi ! Geri dönüyor

Meslektaşı Hakan Taşıyan ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses, o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, iki önemli gelişmeyi de duyurdu.

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Hakan Taşıyan, geçtiğimiz ağustos ayında görüntülenmiş ve bakımsız haliyle sevenlerini üzmüştü. Bu görüntülerinin ardından toparlanan ve eski günlerine dönmek için çalışmalara başlayan Hakan Taşıyan, yepyeni şarkılarla hayranlarının karşısına çıkacağına dair İbrahim Tatlıses’e söz verdi. Müjdeyi vermek ise İzmir’de Taşıyan’la bir araya gelen İbo'ya düştü.

Tatlıses, Hakan Taşıyan'ile ilgili müjdeyi verirken, aynı zamanda sevenleri tarafından uzun zamandır beklenen 'İbo Show’un da yeniden ekranlarda olacağına dair açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses’in İnstagram paylaşımı şöyle:

"Bugün İzmir Tatlıses Kebap’ta, Hakan’ımı misafir ettim. Bana söz verdi; eski haline dönecek ve hayranlarıyla yine buluşacak, hem de yepyeni şarkılarla. Yeni albümden bir şarkısını dinleti bana harikaydı. Ben Hakan’ıma güveniyorum, yine döneceğiz ve 'İBO SHOW' yapacaz ve yine birinci olacağız! Muhabbetin yanında birer tane de tabak altı lahmacun yedik, sohbet güzel, lezzet güzel. Hakan’ıma teşekkür ediyorum, güzel günlerde buluşmak üzere inşALLAH."