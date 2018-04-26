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  3. 26 Nisan 2018 15:33

İbrahim Tatlıses yine milletvekili adayı

Daha önce 4 kez milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, bu sefer şansını İzmir'den deneyecek.

İbrahim Tatlıses yine milletvekili adayı
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AK Parti'den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek. Daha önce Şanlıurfadan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer İzmirden aday adayı olacak. Tatlısesin aday adaylığı başvurusunu avukat tarafından cuma günü yapılacağı öğrenildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören Tatlıses, geçen yıl İzmire taşınmıştı. Tatlıses zamanının önemli bir bölümün Hatay semtindeki Tatlıses Kebap'ta geçiriyor. 
 

 

 

DHA

ibrahim tatlıses , milletvekili adayı
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