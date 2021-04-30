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İbrahim Tatlıses'in acı günü

69 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Adıyaman'da yaşayan dayısı Emin Dadak yaşamını yitirdi.

Dadak'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz kasım ayında 'İbo Show' ile yeniden ekranlara dönmüştü. 2011 yılında Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayan Tatlıses'in yıllar sonra sağlığına kavuşup ekranlara dönmesi sevenlerini mutlu etmişti.

Etiketler ibrahim tatlıses acı acı günü
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