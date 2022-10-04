İbrahim Tatlıses'in acı günü: Sosyal medyadan duyurdu

İbrahim Tatlıses'in Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı, hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses, kuzeni Halil Tatlı'nın vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

"İYİ BİR AİLE REİSİYDİN"

İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımda, "Sevgili amcamın oğlu Halil Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil'im, mekanın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil'im..." ifadelerine yer verdi.