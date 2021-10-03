İbrahim Tatlıses'in alacağı ücret dudak uçuklattı

Uzun süre sonra konser vererek gündeme gelen İbrahim Tatlıses, son konseri için milyon dolarlık anlaşma yaptı.

İbrahim Tatlıses sahnelere döndü! 2011 yılında başından vurulan ve uzun süre tedavi gören Tatlıses, yıllar sonra ilk konserini 23 Eylül’de Kuruçeşme Açıkhava’da vermişti. Tatlıses gece için servet harcamıştı.

İbrahim Tatlıses'ın o konserlerden sonra kısmeti açıldı. İbrahim Tatlıses, Belarus’un başkenti Minsk’teki ünlü bir otelde ve yılbaşında olmak üzere beş konser verecek.



Ünlü isim dört konser için 500’er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak. Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanacak.