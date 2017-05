İbrahim Tatlıses’in Erdoğan paylaşımına olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün düzenlenen olağanüstü büyük kongrede, 998 gün önce aynı salonda ayrıldığı partisine yine aynı salonda döndü. İbrahim Tatlıses, Erdoğan’ı kutlamak adına. Onunla aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşarak, “Hasreti sona erdi” notu düştü. Ancak Tatlıses’in sevenleri tepki gösterdi.

“998 gün sonra Sayın Başkanım yine evinde, yuvasındaki partisinin başında… Hasreti sona erdi, ilk günkü aşkla, yine partisiyle; vatana, millete hizmette durmayacak, yola devam diyecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkan’ımı tekrar kutluyor ve tebrik ediyorum. Yüce Allah yar ve yardımcısı olsun…”

Bu paylaşım üzerine tepki alan Tatlıses, gelen hakaretler üzerine yeni bir paylaşım yaptı.

“Hakkı hakana verdik diye yemediğimiz küfür kalmadı be, yazık ki beni yıllarca dinlemişsiniz sanki utanılacak bir şey yapıyoruz! 45 senedir sesimle, kişiliğimle, saygımla sizlere hizmet verdim. Vatanı sevmenin bu mudur karşılığı ayıp sizlere be, vallahi de tillahi de yazık ve ayıp! Hani beni seviyordunuz; bu mudur SEVMEK? Oysaki ben de beni seviyorsunuz diye işte budur benim vefakar cefakar halkım diyordum… Bazılarının yaptığı yorumları görüyorum da meğer yanılmışım! Affedersiniz ama ne yorum yaparsanız yapın ülkemizi büyük bir felakettin eşiğinden çeviren sayın Cumhurbaşkanı’mıza her zaman saygı ve sevgi duyacağım, bunca yaptığı işlerden dolayı da hep teşekkür edeceğim! Affola BEYLER, yiğidin hakkını yiğide vereceksiniz! 15 TEMMUZ akşamı yere göye sığdıramadınız da çok PARDON ya hakikaten PARDON.”