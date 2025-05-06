İbrahim Tatlıses'in ''haciz başlatıldı'' iddiası sonrası ortaya çıkan mal varlığı dudak uçuklattı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çok sayıda mülküne borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandığı öne sürülürken, bu iddia sonrası İbrahim Tatlıses'in mal varlığı da olay oldu.

Türkiye'nin en zengin sanatçılarından biri olan İbrahim Tatlıses'e "imparator" diyenler meğer boşuna söylemiyormuş.

Ekol TV'nin haberine göre, İbrahim Tatlıses'in milyonlarca liralık servetine borçları nedeniyle haciz kararı getirildiği iddia edildi.

Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in Otellerden dairelere, araçlardan arsaya uzanan mal varlığı listesi dikkat çekerken, İmparator İbrahim Tatlıses'in Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olduğu biliniyordu.

İbrahim Tatlıses'in sadece İstanbul'da 1.5 dönümlük kebap salonu, lüks sitede 3 daire, 2 villa, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, giyim atölyesi ve mağazası olduğu öğrenildi.

Habere göre Tatlıses’in yatırımları İstanbul ile de sınırlı değil. Tatlıses’in memleketi Şanlıurfa'da bir daire ile 3 dönümlük arsası, İzmir Narlıdere'de bir daire, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan apartmanı ve bir villası var.

Denize sıfır konumda 6.5 dönüm üzerine kurulu 26 odalı oteli ve aynı büyüklükteki arsası da servetinin öne çıkan parçaları arasında. Tatlıses’in Kuşadası’nda 8 dönümlük araziye kurulu 6 katlı lüks oteli ve 5 kebap salonu bulunuyor. 1 tekne, 2 sürat motoru, 6 lüks araç ve 20 şirket aracı da sanatçının servet listesinde.