İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada kamyonet şoförü için karar çıktı

Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in de aralarında olduğu 8 kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü Gültekin G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yeni gelişme yaşandı.

Kamyonetin sürücüsü Gültekin G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

G.'nin ifadesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi.

Bu arada Tatlıses'in şoförü Uğur Y. da ifadesinde karşı yönden gelen kamyonetle bir anda çarpıştığını ve büyük şok yaşadığını ifade etti.

Kazada yaralanan 8 kişinin tamamı taburcu edildi.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI



Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon sürücüsü Gültekin G.'nin yapılan muayenesinde, kanında 0,10 promil alkol tespit edildiği belirtildi.

Önceki gün gerçekleşen kazada İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs, yağmurun kayganlaştırdğı yolda kamyonetle çarpışmış ve iki araç da şarampole yuvarlanmıştı.

TATLISES'İN ARACI ALEV ALDI

Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper A., Metin C., Uğur Y., Mevlüt A., Berka G., kamyonet şoförü Gültekin G. ve otomobildeki T.Ş. yaralanmıştı.

Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev almış, aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK VAR

Araç içinde sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in kaza haberini alan şarkıcılar Ebru Yaşar ve Demet Akalın da hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.