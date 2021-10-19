  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı dudak uçuklattı

İbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı dudak uçuklattı

İbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı dudak uçuklattı

İdo Tatlıse ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin kayınpederi İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemerin fiyatı olay oldu.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim'de görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin düğünleri İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşti. Büyük katılımlı düğünde Şefkatli 3 gelinlik giyerek gündem oldu.

Tatlıses oğlunun düğünü için kesenin ağzını açmış ve masraf yapmıştı. İbrahim Tatlıses bununla da kalmadı ve gelini Yasemin Şefkatli'ye bir kemer taktı. Geçtiğimiz gün Yasemin Şefkatli bu kemerle birlikte verdiği pozu da paylaştı.

Yasemin Şefkatli'nin altın kemerinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre İbrahim Tatlıses'in taktığı altın kemerin fiyatı 450 bin TL.

Etiketler yasemin şefkatli ibrahim tatlıses altın kemer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 158 gözaltı kararı var
Fırsatçılar iş başında! Sadece 1 günde yüzde 90 zam geldi
Bakanlık'tan Fikirtepe için ''yeni bir duruma doğru gidiyoruz'' açıklaması
MasterChef kaptanlık oyununu kazananlar belli oldu
Türkiye'deki en popüler lider sıralamasında Erdoğan 4'üncü olabildi
Apple yeni oyuncaklarını tanıttı: İşte MacBook Pro ve AirPods'un Türkiye fiyatları
Yerli otomobil TOGG'tan ''Bizi izlemeye devam edin'' paylaşımı
Trafik cezası kesilen sürücü, aracını ateşe verdi
Gurbetçi vatandaş ''nankörlük yapyın' diye paylaştı ortalık karıştı
Muhalefet partilerinden parlamenter sistem için ilk adım