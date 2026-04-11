İbrahim Tatlıses'ten hastane yatağından ilk görüntü; türkü söyleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sordu!

Geçtiğimiz Salı günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in tedavisi sürerken, AK Parti heyetinden moral ziyareti geldi. İbrahim Tatlıses kendisini ziyaret eden Hüseyin Yayman'a ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığını sordu. Tatlıses'in moralinin yüksek olduğu ve yatağında türkü söylediği o anlara dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz Salı günü aniden yükselen ateşi ve halsizlik şikayetiyle İstanbul'da bir özel hastanede tedavi altına alıunmıştı. İbrahim Tatlıses'i AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile MKYK üyeleri Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen ziyaret etti.

Ziyaret sonrası hastane önünde açıklamalarda bulunan Hüseyin Yayman, Tatlıses'in bilincinin açık ve moralinin yerinde olduğunu vurguladı. Yayman, sanatçıyla aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Kendisine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve sevgilerini ilettik. İbrahim Bey’in ilk sorusu 'O iyi mi?' oldu. Cumhurbaşkanımızın sağlığını ve durumunu çok yakından merak etti. Bu vefa bizi oldukça duygulandırdı."



Hüseyin Yayman, Tatlıses’in sağlık durumunun her geçen saat daha iyiye gittiğini belirterek "Maşallah genel durumu gayet iyi gördüm. Morali o kadar yerindeydi ki, bizlere odasında küçük bir türkü dahi söyledi. Türkiye’nin sesi ve hafızası olan Tatlıses, o eşsiz enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş. Allah acil şifalar versin." dedi.