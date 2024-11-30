Icardi mahkemelik oldu, savunmasını sevgilisi yaptı

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve eşi Wanda Nara ile çalkantılı bir boşanma sürecinden geçen Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi ülkesinde mahkemeye çıktı.

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi ve ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yaşadığı sakatlığın yanı sıra Wanda Nara ile de çalkantılı bir boşanma sürecinden geçen Mauro Icardi psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı.

Icardi, Arjantinli model Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki şehir adliyesine geldi.

Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması işleri geri dönülemez bir hale getirdiği ifade edilirken. Icardi'nin de boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile yeni bir ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Icardi'nin yeni sevgilisi

Wanda Nara'nın ihaneti sonrası ne yapacağı merak konusu olan yıldız futbolcunun yalnızlığı kısa sürmedi. Icardi, Kolombiya'da kendi firmasını işleten ve Inocentes & Culpables adlı yasal bir TV şovuna ev sahipliği yapan avukat Angela Burgos ile sevgili oldu.

İtalyan yayın organı Corriere della Sera, Icardi'nin avukat Angela Burgos ile çıktığını duyurdu. Icardi ve Nara yıllardır ayrıl-barış şeklinde bir ilişki yaşıyordu.