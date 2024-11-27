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Icardi, Wanda'yı unuttu: İşte yeni sevgilisi

Icardi, Wanda'yı unuttu: İşte yeni sevgilisi
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Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, gönlünü avukat Angela Burgos'a kaptırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi ve ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Wanda Nara'nın ihaneti sonrası ne yapacağı merak konusu olan yıldız futbolcunun yalnızlığı kısa sürmedi. Icardi, Kolombiya'da kendi firmasını işleten ve Inocentes & Culpables adlı yasal bir TV şovuna ev sahipliği yapan avukat Angela Burgos ile sevgili oldu.

İtalyan yayın organı Corriere della Sera, Icardi'nin avukat Angela Burgos ile çıktığını duyurdu. Icardi ve Nara yıllardır ayrıl-barış şeklinde bir ilişki yaşıyordu.

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, gönlünü avukat Angela Burgos'a kaptırdı.

Etiketler Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara
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