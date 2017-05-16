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  3. 16 Mayıs 2017 11:15

İçerde dizisinde bir ayrılık daha !

Ekranların sevilen dizisi İçerde'nin ''Müdür''ü Mustafa Uğurlu diziye veda etti.

İçerde dizisinde bir ayrılık daha !
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Show TV'nin sevilen dizisi 'İçerde'nin son bölümünde heyecan doruktaydı.34. bölümde, dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Diziye usta oyuncu Mustafa Uğurlu da veda etti.

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor ve Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı 'İçerde' dizisinde, Yusuf Müdür (Mustafa Uğurlu) baş düşmanı Celal Duman (Çetin Tekindor) tarafından vurularak öldürüldü. Geçen bölümlerde 'Melek' karakterinin ölmesiyle Bensu Soral diziye veda etmiş ve hayranlarını üzmüştü.

İçerde dizisi, reyting başarısını tadında bırakacak ve Haziran 2017'de 39.bölümüyle final yapacak.

show tv , içerde , dizi