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İclal Aydın'ın ''İmamoğlu'' isyanı olay oldu

İclal Aydın'ın ''İmamoğlu'' isyanı olay oldu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İclal Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasına, terör soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de tutuklandı. 

İCLAL AYDIN'DAN TEPKİ

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki yağdı. Bu isimlerden biri de oyuncu ve yazar İclal Aydın oldu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün 23 Mart. Her ilde, her ilçede parti üyesi olmasanız da oy kullanabilirsiniz. Ben bir CHP üyesi değilim. Lakin... Oy bizim biricik ve en önemli gücümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi, hukuk, ülkesidir. Vatandaşlarının seçme seçilme hakkı vardır. Laiktir. Adalet mülkün temelidir. Gazeteciler gazetecilik yaptığı, hukukçular hukuğu korumak istediği için cezalandırılamaz. Birbirimize sürekli temel bilgileri hatırlatmamız gerekmemeli. Dünyanın en pahalı gıdası üç yanı denizlerle çevrili bir tarım ülkesinin vatandaşlarının hakkı olamaz. Emekliler evlerinde donarak ölemez. Ölmemeli. Fikrimizi ifade ettiğimiz için korkmamalıyız. Korkunun bittiği bir yer var... Üzülmekten yorgunum." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İclal Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Etiketler iclal aydın istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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