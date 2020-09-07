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  3. 07 Eylül 2020 08:10

İddialı yarışmacı Masterchef'e veda etti

Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye’de sezonun üçüncü elemesi gerçekleşti. Elemeye kalan Özgül, Ebru, Berker, Eray, Gülşah ve Duygu arasında geçen kıyasıya mücadelede yarışmaya veda eden isim de belli oldu.

İddialı yarışmacı Masterchef'e veda etti
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 MasterChef'te yarışmacılardan bu akşam ilk olarak, verilen dana yanağı ile yaratıcı bir tabak hazırlanması istendi. Yaratıcılık oyununu kazanan üç isim eleme potasından çıkarken, şeflerin beklentisinin altında kalan üç tabağın sahibi ise bir kez daha yarışmak için eleme turunun son oyununa gitti.

İlk oyunda başarılı olarak potadan çıkan üç yarışmacıdan ilki olarak Eray olurken Duygu ve Özgül de bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Berker, Ebru ve Gülşah ise üç eleme adayı olarak potada kalmaya devam etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE KİM ELENDİ?

Ardından Mehmet Şef yarışmacılara duxelle (düksel) pirzola tarifi verdi. Günün sonunda şefler, tarife en yakın tabağı en başarılı şekilde hazırlayan iki yarışmacıyı daha potadan çıkararak elenen yarışmacıyı belirledi. Böylece, 6 Eylül MasterChef 2020'den elenen isim Gülşah Suna oldu.

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