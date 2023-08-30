İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin cinsiyeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, şu sıralar anne - baba olmanın heyecanını yaşıyor.
Uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, geçtiğimiz günlerde ikiz bebek beklediklerini açıkladı.
Hamilelkte dördüncü ayını dolduran Yasemin Şefkatli ise karnının büyüdüğünü sosyal medyada gösterdi.
Bunun üzerine İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından video paylaşarak bebeklerinin cinsiyetini öğrendiklerini söyledi.
Sosyal medyadan video paylaşan İdo, "2 tane daha İdo geliyor başına" diyerek bebeklerin cinsiyetinin erkek olduğunu duyurdu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol