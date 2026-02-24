İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar

Cem Yılmaz'ın 2016 yapımı İftarlık Gazoz filmi, oruç sahnesi üzerinden sosyal medyada yeniden tartışma yarattı. Bir kesim filmi dini değerlere saldırı olarak nitelendirirken Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen filmi övdü, çok sayıda kullanıcı da yapımı savundu.

Cem Yılmaz'ın başrolünü üstlendiği 2016 yapımı İftarlık Gazoz filmi, yıllar sonra sosyal medyada yeniden alevlenen bir tartışmanın odağına girdi. Kemal karakterinin oruç tutmadığı sahne üzerinden başlayan tartışma, iki farklı kesimi karşı karşıya getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısının filmi dini değerlere saldırı olarak nitelendiren paylaşımının ardından bir grup sosyal medya kullanıcısı da filmin orucu hedef aldığını ileri sürerek sert eleştiriler yöneltti.

Deva Partisi'nden Övgü, Sosyal Medyadan Destek

Tartışmaya Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de dahil oldu. Ekmen, filmi "Anadolu'ya sinmiş İslam'ı anlatan muhteşem bir yapım" olarak tanımlayarak izlenmesini önerdi. Çok sayıda kullanıcı da filmin dini değerleri hedef almadığını, tam tersine samimi bir Anadolu hikayesi anlattığını savunarak yapıma destek verdi.

Tartışma sosyal medyada gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.