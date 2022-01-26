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İki dizi daha ekrana veda ediyor

İki dizi daha ekrana veda ediyor

Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. İki dizi için final kararı alındı.

FOX TV'de geçtiğimiz ekim ayında ilk bölümüyle ekrana gelen Elkızı dizisinin ile Star TV'de Aralık'ta yayınlanan Annemizi Saklarken'in macerası kısa sürdü.

YAYIN GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK DE KURTARAMADI
Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı Elkızı dizisi için final kararı alındı. Etkileyici bir kadın hikayesinin anlatıldığı dizi, ilk olarak cumartesi akşamları yayınlanmaya başladı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizinin yayın günü pazar akşamına çekildi. Yine istenilen başarıya ulaşamayan dizi için final kararı alındı. Elkızı dizisi 30 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 13. bölümüyle final yapacak.

BUGÜN FİNAL BÖLÜMÜ YAYINLANACAK
Ekran macerasını sonlandıracak bir diğer dizi de Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken oldu. Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi geçtiğimiz aralık ayında seyirciyle buluşmuştu. Ancak dizi reytinglerde istenilen sonuçları veremeyince kanal yönetimi tarafından final kararı alındı. Annemizi Saklarken dizisi bu akşam ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yapacak.

Etiketler elkızı final annemizi saklarken final fox tv star tv
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