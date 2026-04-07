İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi!

Ünlü şarkıcı Hadise’nin iddialı sahne kostümleri, tv100 canlı yayınında gazetecileri karşı karşıya getirdi! Sinan Burhan’ın "Türk kadınını temsil etmiyor" çıkışına, Barış Yarkadaş’tan "Ahlak polisi gibi davranıyorsun" tepkisi geldi.

Magazin dünyasından siyaset koridorlarına taşınan "Hadise’nin kostümü" tartışması, tv100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına damgasını vurdu.

Gazeteciler Sinan Burhan ve Barış Yarkadaş arasında geçen diyaloglar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Sinan Burhan: "Bu Görüntü Modernlik Değil"

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Hadise’nin sahne tercihlerinin sanatsal bir değer taşımadığını savunarak eleştirilerini sertleştirdi. Burhan, "Sezen Aksu, Yaşar Kemal, Ahmet Kaya gibi isimlerin kılık kıyafetini hiç tartıştık mı? Bu görüntüyü sanat adına, modernlik adına nasıl kabul edersin? CHP’lisinden MHP’lisine kadar herkes beni arayıp hak veriyor" dedi.

Barış Yarkadaş: "O Koltukta Ahlak Polisi Gibi Oturuyorsun"

Sinan Burhan’ın sözlerine tepki gösteren Barış Yarkadaş ise eleştirinin "ahlak bekçiliğine" dönüştüğünü savundu. Kadınların, erkeklerin kıyafetlerine karışmasından rahatsız olduğunu dile getiren Yarkadaş, "İzleme kardeşim! Kimse kimsenin sahne şovuyla, kıyafetiyle ilgilenmesin. Sen o koltukta gazeteci değil, ahlak polisi olarak oturmaya başlamışsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"Yorumları Kapatması Doğal, Linç Kültürü Var"

Hadise’nin sosyal medyadaki paylaşımlarını yoruma kapatmasını da değerlendiren ikili, Türkiye’deki linç kültürü konusunda da karşı karşıya geldi. Yarkadaş, "İnsanların namusu ve edebi ayaklar altına alınıyor, kapatması gayet doğal" derken; Burhan, sanatçının toplumsal hassasiyetleri göz ardı ettiğini iddia etmeye devam etti. Hande Yener'in kostümleri üzerinden de devam eden tartışma, stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi.