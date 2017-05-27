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  3. 27 Mayıs 2017 08:33

İki Sözcü çalışanı tutuklandı

Mahkemeye sevk edilen Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu ve internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun tutuklandı.

İki Sözcü çalışanı tutuklandı
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Mahkemeye sevk edilen Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu ve internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun tutuklandı.

Gazetenin mali işler müdürü Yonca Yücekaleli ise serbest bırakıldı.

Ulu ve Olgun, “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme”, “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıya yardım”, Yücekaleli ise “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

İHA

mediha olgun , gökmen ulu , sözcü