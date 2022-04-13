İkiz bebeklerini kavuşmak için gün sayan Seray Sever'den yeni poylaşım

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever hamilelik pozu verdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seray Sever, vücudunu saran kırmızı elbisesi ile karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım binlerce yorum ve beğeni alırken Sever'in son hali dikkat çekti.

İşte Seray Sever'in yaptığı son paylaşım...