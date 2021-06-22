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İlayda Alişan, sevgilisi Serkay Tütüncü'den sörf dersi aldı

İlayda Alişan, sevgilisi Serkay Tütüncü'den sörf dersi aldı

Masumiyet dizisindeki set aşkı gerçek olan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, tatillerine devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan eden ünlü çiftten yeni kareler geldi.

İlayda Alişan, sörf konusunda deneyimli olan sevgilisinden ders aldı.

Sörf öğrenmeye başlayan güzel oyuncu, o kareleri "Emekleriniz için teşekkürler hocam" notuyla paylaştı

Serkay Tütüncü ise sevgilisinin paylaşımına "Ne demek, tekrar bekleriz İlayda Hanım" notunu yazdı.

 

İlayda Alişan'ın paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı.

Etiketler İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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