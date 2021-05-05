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İlber Ortaylı'nın 20 yaş fotoğrafı Twitter'ı salladı

Sosyal medyadaki '20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma' akımına uyan 73 yaşındaki İlber Ortaylı, 25 yaşındaki bir fotoğrafıyla takipçilerine "Aktörlere taş çıkarırsın" dedirtti.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyanın yeni akımına uyarak 20'li yaşlarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Şimdilerde 73 yaşında olan Ortaylı'nın gençlik halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Twitter hesabından akıma dahil olan Ortaylı, fotoğrafını "Gençlik yılları, yıl 1972, yaş 25" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Twitter'da 3,3 milyon takipçisine bulunan ünlü tarihçi için "Robert Deniro gibisin", "Hocam gençlik simanız tarihçiden çok edebiyatçıya benziyor" ve "Yeşilçam oyuncusu gibisiniz" yorumları yapıldı.

İŞTE İLBER ORTAYLI'NIN GENÇLİK FOTOĞRAFI:

Bakan Ziya Selçuk'un gençlik fotoğrafı olay oldu!Bakan Ziya Selçuk'un gençlik fotoğrafı olay oldu!Haber

 

Etiketler 20 yaş ilber ortalı paylaşım genç yakışıklı
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