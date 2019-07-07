İlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafında ilginç detay

Sevilen tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı askerlik fotoğrafını paylaştı. Ortaylı yayınladığı kareye, "Askerlik günleri, Jandarma Eğitim Alayı, Devrek, Zonguldak, 1975" notunu düştü.

FOTOĞRAFTAKİ ÇARPI İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı atılması takipçilerinin dikkatini çekti.

Ünlü tarihçinin fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı işareti atması takipçilerini meraklandırdı. Çarpı atılan kişiyle ilgili fotoğrafa çok sayıda "X attığınız cahil midir İlber hocam", "Fotoğraftaki cahile bile tahammülü yok" tarzında yorumlar gelmeye başladı.

Ortaylı, fotoğraftaki askerlik arkadaşının üzerine çarpı işaretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.