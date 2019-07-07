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  3. 07 Temmuz 2019 16:53

İlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafında ilginç detay

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını paylaştı. Fotoğraftaki asker arkadaşının üzerinde çarpı işaretinin olması takipçilerini meraklandırdı.

İlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafında ilginç detay
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Sevilen tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı askerlik fotoğrafını paylaştı. Ortaylı yayınladığı kareye, "Askerlik günleri, Jandarma Eğitim Alayı, Devrek, Zonguldak, 1975" notunu düştü.

FOTOĞRAFTAKİ ÇARPI İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ
Fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı atılması takipçilerinin dikkatini çekti.

Ünlü tarihçinin fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı işareti atması takipçilerini meraklandırdı. Çarpı atılan kişiyle ilgili fotoğrafa çok sayıda "X attığınız cahil midir İlber hocam", "Fotoğraftaki cahile bile tahammülü yok" tarzında yorumlar gelmeye başladı.

Ortaylı, fotoğraftaki askerlik arkadaşının üzerine çarpı işaretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

ilber ortaylı , tarihçi
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