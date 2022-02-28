  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İlhan İrem'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama

İlhan İrem'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama

İlhan İrem'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Böbrek rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören usta sanatçı İlhan İrem, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak sağlık durumunun ağırlaştığı iddialarına yanıt verdi.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Durumun ağırlaştığı söylenen İlhan İrem, hakkında çıkan iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

İlhan İrem paylaştığı fotoğrafın altına, "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)" notunu düştü.

Etiketler sağlık durumu ilhan irem ilhan irem'in sağlık durumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ukrayna'nın en genç milletvekili silahıyla sokağa indi
Son anket açıklandı; AK Parti kritik sınırın altına indi
Tansu Çiller ağzındaki baklayı çıkardı: ''Merkez sağda yeni oluşum lazım''
İstihbarat belgeleri sızdı; Putin'in Ukrayna planı belli oldu
Yastık altı altınları için Altın Tasarruf Sistemi başlıyor! İşte tüm detaylar
Putin'in talimatı dünyayı ayağa kaldırdı! İşte Rusya'nın nükleer silahları
Rusya'nın 5 km'lik ''ölüm konvoyu'' böyle görüntülendi
Türk SİHA'larının Rus konvoyunu vurduğu anlar kamerada
Benzin ve motorin zamlarına doyamayanlara müjde(!)
Sonra işgalci deyince kızıyor! İşte Putin'in savaş suçu işlediğinin kanıtı