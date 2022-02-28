İlhan İrem'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama
Böbrek rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören usta sanatçı İlhan İrem, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak sağlık durumunun ağırlaştığı iddialarına yanıt verdi.
Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Durumun ağırlaştığı söylenen İlhan İrem, hakkında çıkan iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
İlhan İrem paylaştığı fotoğrafın altına, "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)" notunu düştü.
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