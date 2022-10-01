İlk bölümüyle yerden yere vurulan dizi reytingde zirveye oturdu

İlk bölümüyle hem Gazianteplileri hem de kadınları kızdıran Yalı Çapkını dizisi ikinci bölümde reyting birincisi oldu.

Reyting yarışında 30 Eylül Cuma gününün birincisi eleştirilere maruz kalan, Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi oldu. Dizi ilk bölümünde hamam sahnesiyle epey eleştirilmiş, özellikle Gazianteplileri kızdırmıştı. İkinci bölümde büyük bir başarı elde ederek reytingde zirveye oturdu.

Reyting birincisi Yalı Çapkını dizisi oldu

Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümünde hamam sahnesi epey tepki almıştı. “Hamamda kız beğenme” sahnesi hem çekimlerin yapıldığı Gaziantep’te hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizinin ikinci bölümü reyting rekoru kırdı. Birinciliğe oturan Yalı Çapkını büyük bir başarı elde etti.

30 Eylül Cuma Reyting sıralaması

Reyting yarışında ikinci sırada ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'de yer aldı. Onu yine ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip etti. Masterchef Türkiye dördüncü olurken, beşinci sırada Yalı Çapkını dizisinin özeti yer aldı.