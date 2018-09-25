''İlk buluşmada cinsel ilişkiye girdik''

Chrissy Teigen'in John Legend ile ilk buluşmalarında cinsel ilişkiye girdiklerini açıklamasından sonra Teigen'in EGOT sahibi eşini kutlamaması çok konuluşdu.

John Legend, Chrissy Teigen ile ilk gecelerinde Teigen'in yaptıklarından dolayı çok etkilenmişti.

Fakat son EGOT sahibi Legend, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerini aldığında ilk geceki şansı yakalayamadı.

Model Chrissy Teigen şimdi eşi olan ve iki çocuğunun babası John Legend ile ilk buluşmalarında nasıl 'yakınlaştıklarını' açıkladı.



Legend'in klip çekiminde yer alan model bir televizyon programında, Stereo klibinin çekiminden sonra ilk buluşmalarında cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.



32 yaşındaki model, 'Tüm gün klip çekimindedik, sonra ben onun şovlarından birine gittim ve...' diyerek çekingen bir şekilde ilişkilerinin nasıl başladığına dair ipucu verdi.

Bununla birlikte, ilk tanıştıklarında bu kadar yakınlaşan çiftin son John Legend'in en yeni EGOT ( Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerini alan kimselerin girdiği liste) üyesi olmasını aynı şekilde kutlamamaları dikkat çekti.



Teigen'in eşini kutlamak için bir şey yapmaması dış basında oldukça konuşuldu. Çünkü EGOT üyesi olmak kolay değil.



Televizyon yapımları için verilen Emmy, müzik ödülü olan Grammy, film ödülü olan Oscar ve tiyatro ödülü olan Tony. 4 dalda da ödül almak zor iş ve uzun yıllar alıyor. Şimdiye kadar yalnızca 15 kişi bunu başarabildi ve son olarak ünlü sanatçı John Legend da o isimlerin arasına girdi.