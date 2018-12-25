Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''
Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''
Şok iddia: ''Sabiha Gökçen’deki ikinci pistte çatlak var!''
Şok iddia: ''Sabiha Gökçen’deki ikinci pistte çatlak var!''
AK Partili Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti
AK Partili Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
2019 yılı asgari ücret bugün açıklanıyor
2019 yılı asgari ücret bugün açıklanıyor
Dolar/TL'de dalgalanma devam ediyor ! İşte günün ilk rakamları
Dolar/TL'de dalgalanma devam ediyor ! İşte günün ilk rakamları
İstanbullular dikkat ! Bu sabah trafik felç oldu
İstanbullular dikkat ! Bu sabah trafik felç oldu
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Aralık 2018 09:26

''İlk kez sanata ve sanatçıya bu kadar önem veren bir hükümet görüyorum''

Türkiye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında başlatılan soruşturmayı tartışırken, tartışmaları alevlendirecek açıklama sanatçı Serdar Gökhan'dan geldi.

''İlk kez sanata ve sanatçıya bu kadar önem veren bir hükümet görüyorum''
A+ A-

Sanatçı Serdar Gökhan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Son dönemde artan nefret söylemlerine tepki gösteren Gökhan 52 yıldır mesleğin içerisinde olduğunu ve çok sayıda hükümet gördüğünü kaydederek "Bu kadar sanata, sanatçıya ve tarihimize önem veren bir hükümet ilk kez bunları görüyorum" dedi.
Serdar Gökhan, çok sayıda hükümet gördüğünü ve hiçbirinin iktidarda bulunan AK Parti kadar sanata, sanatçıya ve tarihe önem vermediğini söyledi.

Gökhan, "Bu yüzden çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

Gökhan şöyle devam etti:

Bu kadar hainin bu kadar kahpenin var olduğu bir ülkede devlet yönetmek de çok zor. İnsanlarımız hainlikte yarış yapıyorlar. Benim iki dedem Balkan harbinde şehit oldu. Ben bu vatan için ölürüm. Biz bu memleketin kanıyla suyuyla toprağıyla ekmeğiyle büyüdük. Kimsenin bu memlekete hainlik yapmaya hakkı yoktur.
 
 
 

 

serdar gökhan , hükümet , metin akpınar , müjdat gezen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM