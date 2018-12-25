''İlk kez sanata ve sanatçıya bu kadar önem veren bir hükümet görüyorum''

Sanatçı Serdar Gökhan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Son dönemde artan nefret söylemlerine tepki gösteren Gökhan 52 yıldır mesleğin içerisinde olduğunu ve çok sayıda hükümet gördüğünü kaydederek "Bu kadar sanata, sanatçıya ve tarihimize önem veren bir hükümet ilk kez bunları görüyorum" dedi.

Serdar Gökhan, çok sayıda hükümet gördüğünü ve hiçbirinin iktidarda bulunan AK Parti kadar sanata, sanatçıya ve tarihe önem vermediğini söyledi.

Gökhan, "Bu yüzden çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

Gökhan şöyle devam etti:

Bu kadar hainin bu kadar kahpenin var olduğu bir ülkede devlet yönetmek de çok zor. İnsanlarımız hainlikte yarış yapıyorlar. Benim iki dedem Balkan harbinde şehit oldu. Ben bu vatan için ölürüm. Biz bu memleketin kanıyla suyuyla toprağıyla ekmeğiyle büyüdük. Kimsenin bu memlekete hainlik yapmaya hakkı yoktur.





