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'İlk öpücüğü'' sorulan Aleyna Tilki'den güldüren itiraf

'İlk öpücüğü'' sorulan Aleyna Tilki'den güldüren itiraf
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Hem sesi hem de güzelliğiyle gündemden düşmeyen Aleyna Tilk, katıldığı özel bir gecede muhabirin "ilk öpücüğünüzü anlatır mısınız" sorusuna ilk kez ilkokulda öpüştüğünü samimi bir şekilde anlattı.

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, Cosmopolitan Türkiye muhabirinin "ilk öpücüğünüzü anlatır mısınız" sorusuna verdiği samimi yanıtla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son olarak Dedublüman grubu ile Sana Güvenmiyorum adlı şarkının coverı için stüdyoya giren ve yeniden yorumlanan şarkı için bir de klip çeken Aleyna Tilki, Cosmopolitan The List Celebration Night etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Cosmopolitan Türkiye muhabirininin sorularına yanıt veren güzel şarkıcı "ilk öpücüğünü" de ilk kez anlattı.

İlk öpücüğünü ilkokul çağında yaşadığını anlatan Aleyna Tilki "Sınıfta hoşlandığım bir çocuk vardı çok küçüktüm. Bir gün bir arkadaşımın doğumgününde karşılaştık onunla, örümcek adam kostümü giyiyordu." dedi.

 

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