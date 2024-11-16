İlkay Akkaya'nın konseri bir kez daha yasaklandı

Daha önce de Adana, Mardin ve Şanlıurfa'da konserleri yasaklanan ünlü sanatçı İlkay Akkaya sosyal medya hesabından bugün Bursa'da vereceği konserinin de yasaklandığını açıkladı.

31 Ekim 2022'de Bursa Akademik Odalar Birliği'nde gerçekleştireceği konseri 'kamu düzeni ve güvenliği' gerekçe gösterilerek iptal edilen sanatçı İlkay Akkaya'nın bugün Bursa Osmangazi'de vereceği konser yine yasaklandı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Akkaya, X hesabından (Eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bursa Osmangazi'deki konserimiz kaymakamlık tarafından yine yasaklandı. Üstelik önceki yasaklama için açtığımız davayı kazanmamıza rağmen, hukuku yine çiğneyerek."

"Vandalların yakıp yıkma tehditlerine dava açacaklarına konser yasakladılar. Yazıklar olsun."

"Bu konser öyle ya da böyle yapılacak. Dava açtık yine. Bursa, demokrasiden bihaber bir avuç vandala mı teslim edildi? Göreceğiz."

Sanatçının daha önce de Adana, Mardin ve Şanlıurfa'da konserleri yasaklanmıştı.