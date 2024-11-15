  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İlker Ayrık dede oldu: ''Bunlar benim torunlarım''

İlker Ayrık dede oldu: ''Bunlar benim torunlarım''

İlker Ayrık dede oldu: ''Bunlar benim torunlarım''
Güncelleme:

Geçen yıl İstanbul Beykoz'da 17 dönüm bir arazi satın alarak çiftlik kuran ünlü oyuncu İlker Ayrık, "dede oldum" diyerek kuzularıyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'Seksenler', 'Geniş Aile', 'Çakallarla Dans' ve 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İlker Ayrık ve eşi Sanem Bağcı Ayrık uzun zamandır hayalini kurdukları çiftliği geçen yıl özel bir davetle açmıştı.

17 dönümlük bir arazide hem tarım, hem konaklama ve restoran sektöründe hizmet veren çift aynı zamanda doğa ile iç içe bir hayat tercih etmişti.

İlker Ayrık önceki gün Instagram hesabından kucağında kuzularla çektirdiği fotoğrafı yayınladı.

Geçen yıl İstanbul Beykoz'da 17 dönüm bir arazi satın alarak çiftlik kuran ünlü oyuncu İlker Ayrık, "dede oldum" diyerek kuzularıyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"ARAMIZA HOŞ GELDİLER"

Ayrık binlerce beğeni alan paylaşımına, "Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik. Rita Çiftlik Ailesi'nin yeni üyeleri hayata gözlerini açtı. Aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip ya. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı" notunu düştü.

Geçen yıl İstanbul Beykoz'da 17 dönüm bir arazi satın alarak çiftlik kuran ünlü oyuncu İlker Ayrık, "dede oldum" diyerek kuzularıyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

 

Etiketler ilker ayrık çiftlik çiftlik hayatı dede oldum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak alarmı Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak alarmı Noterlik Kanunu Meclis'ten geçerek yasalaştı Noterlik Kanunu Meclis'ten geçerek yasalaştı TRT canlı yayınında olay sözler: İsrail ile ticareti eleştirenler ''ajan'' ilan edildi TRT canlı yayınında olay sözler: İsrail ile ticareti eleştirenler ''ajan'' ilan edildi TCMB açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentileri değişti TCMB açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentileri değişti Narin'in abisinin kolundaki ısırık izlerinin fotoğrafları ortaya çıktı Narin'in abisinin kolundaki ısırık izlerinin fotoğrafları ortaya çıktı AK Parti'nin Oxfordlu vekili ''torpil'' iddiasıyla gündem oldu AK Parti'nin Oxfordlu vekili ''torpil'' iddiasıyla gündem oldu Mike Tyson, ringe çıkacağı ünlü Youtuber'ı tokatladı Mike Tyson, ringe çıkacağı ünlü Youtuber'ı tokatladı Turizme ara tatil dopingi: Tatil cennetinde oteller doldu Turizme ara tatil dopingi: Tatil cennetinde oteller doldu O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi belli oldu O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi belli oldu Eli bıçaklı psikopat yolda yürüyen kadını kalçasından bıçakladı Eli bıçaklı psikopat yolda yürüyen kadını kalçasından bıçakladı
Cani koca polise gidip itiraf etti; ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Cani koca polise gidip itiraf etti; ekipler korkunç manzarayla karşılaştı İYİ Partili vekil İsrail ile ticareti belgeledi İYİ Partili vekil İsrail ile ticareti belgeledi CHP'li vekiller Bakan Şimşek'i böyle karşıladı CHP'li vekiller Bakan Şimşek'i böyle karşıladı İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısını uyardı İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısını uyardı Altın fiyatlarında 3.5 yıldır böylesi görülmedi Altın fiyatlarında 3.5 yıldır böylesi görülmedi İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesleri İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesleri Her bir araç için 2 bin 360 TL ödenecek Her bir araç için 2 bin 360 TL ödenecek