İlker Ayrık dede oldu: ''Bunlar benim torunlarım''

Geçen yıl İstanbul Beykoz'da 17 dönüm bir arazi satın alarak çiftlik kuran ünlü oyuncu İlker Ayrık, "dede oldum" diyerek kuzularıyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'Seksenler', 'Geniş Aile', 'Çakallarla Dans' ve 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İlker Ayrık ve eşi Sanem Bağcı Ayrık uzun zamandır hayalini kurdukları çiftliği geçen yıl özel bir davetle açmıştı.

17 dönümlük bir arazide hem tarım, hem konaklama ve restoran sektöründe hizmet veren çift aynı zamanda doğa ile iç içe bir hayat tercih etmişti.

İlker Ayrık önceki gün Instagram hesabından kucağında kuzularla çektirdiği fotoğrafı yayınladı.

"ARAMIZA HOŞ GELDİLER"

Ayrık binlerce beğeni alan paylaşımına, "Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik. Rita Çiftlik Ailesi'nin yeni üyeleri hayata gözlerini açtı. Aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip ya. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı" notunu düştü.