İlker Kaleli böyle veda etti! İşte Öğretmen dizisinin final sahnesi

Fox TV'nin başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un yer aldığı dizisi Öğretmen ekrana veda etti. Yeni sezonda reytinglerde düşüş yaşayan Öğretmen dizisi 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen 9. bölümüyle final yaptı. Final bölümünde Akif Hoca polisler tarafından yakalandı. Ellerinde kelepçelerle okuldan çıkartılan Akif Hoca, dışarıda ise alkış yağmuruna tutuldu. Ancak son sahnede ise Akif Hoca'nın hastalığı nedeniyle veda ettiği ortaya çıktı. Öğrencileri ise Akif Hoca için anma töreni düzenledi. Dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli de Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

"TÜM SESSİZ VE İSİMSİZ KAHRAMANLARA..."

Öğretmen'in Akif Hoca'sı İlker Kaleli veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürler Akif Hocam...

Bu kadar haksızlığın, edepsizliğin ve yüzsüzlüğün ortasında, dimdik, ne kadar güzel durdun...

Başından beri yanımızda olan seyircimize; yorumlarınızla, sesinizle daha iyi bir dünyayı hayal eden bu yolda buluştuğumuz ve paylaştığımız bütün duygular için teşekkürler...



Ayrıca her şeye rağmen, kendi hayatlarında iyiliğe inanan, birşeyleri değiştirmek için savaşan, iyilik için bedel ödeyen, acı çeken, korkutmalara-sindirilmelere boyun eğmeyen ve onuruyla karanlığa meydan okuyan tüm sessiz ve isimsiz kahramanlara...

Sonsuz teşekkürler..."

ÖĞRETMEN DİZİSİ 9. VE FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Akif’in artık son dersini verme vakti gelmiştir. Şimdiye dek her yaptığı: öğrencilerini rehin alarak bütün ülkenin dikkatini çekmesi, Zeynep ve Rüya’nın başına gelenlerin sorumlularının ortaya çıkarması ve verdiği tüm dersler, hepsi onu bu âna getirmiştir.

Ve Akif bu son dersini verebilmek için her şeyi göze alır: canını vermeye bile.

Fakat şimdiye dek hayatına dokunduğu kimse Akif’i kaybetmeye hazır değildir.