İlker Kaleli, Ece Dizdar ile aşk dedikodularına bu yanıtı verdi

İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun 'Poyraz Karayel' dizisinde filizlenen ve 3,5 yıl devam eden aşkı, bu yaz sona ermişti.

İlker Kaleli'nin meslektaşı Ece Dizdar'la sevgili oldukları iddia edildi.

Hakkında çıkan haberleri gören Kaleli, sosyal medya hesabından ateş püskürerek şunları söyledi:

"Bu tarz açıklamalar yapmayı sevmememe rağmen, biraz elzem oldu. Uzun zamandır hakkımda çıkan gerçek dışı haberlerden ikrah gelmesi bir yana, bunun dozu artıp kırk yılın başı gördüğüm tanıdıklarımın da hayatına etki etmeye başladı. Ece, senede bir düzenlenen birlikte çalıştığımız seslendirme şirketinin yılbaşı buluşmasında her sene olduğu gibi rastlaşıp sohbet ettiğim, değerli bir arkadaşımdır. Kaşta ya da başka bir yerde hiç karşılaşmadık daha önce. Habere imzasını atan arkadaş, burada yazdıklarından tek bir cümleyi kanıtlarsan ben oyunculuğu bırakıyorum... Kanıtlayamazsan sen de çıkıp 'Ben yapan söylüyorum, mesleğini onuruyla yapan gazetecilerden özür dilerim' diyecek misin? Gazeteci olarak gazetenin itibarını ve güvenirliğini okuyucu gözünde kaybettirmekten başka hiç bir işe yaramayan hareketlere artık bir son verin. Yeri gelmişken söyleyelim, tükenmeymiş, sendrommuş nedir bilmiyorum, daha önce hiç yaşamadım, işimdeyim gücümdeyim. Bunun dışında başka hiç bir uğraşım da yok."