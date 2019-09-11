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  3. 11 Eylül 2019 16:27

İlker Kaleli NETFLİX dizisine transfer oldu

Oyuncu İlker Kaleli, başrollerini Jenna Coleman, Billy Howle ve Ellie Bamber gibi isimlerin paylaştığı BBC - Netflix ortak yapımı The Serpent'in kadrosuna dahil oldu.

İlker Kaleli NETFLİX dizisine transfer oldu
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Konusu gerçek bir hikâyeye dayanan dizi, 1970’lerde Hindistan, Tayland ve Nepal’deki 20 batılı gezgin gencin öldürülmesinin arkasındaki baş şüpheli Charles Sobhraj’ın sıra dışı hikâyesini konu alıyor.

20. yüzyılın en azılı suçlularından biri olan Charles Sobrhaj'ı ise Tahar Rahim canlandırıyor.

Dizinin kadrosunda yer alan diğer oyuncular arasında ise Alice Englert (Top of the Lake), Mathilde Warnier (The Widow), Gregoire Isvarine (The Inside Game), Sahajak Boonthanakit (Only God Forgives), Fabien Frankel (Last Christmas), Chicha Amatayakul (Girl From Nowhere), Surasak Chaiyaat (Love Destiny), Ruby Ashbourne-Serkis (National Treasure), Armand Rosbak (De Slet van 6 vwo), Ellie de Lange (Keizersvrouwen) ve Amesh Edireweera gibi isimler bulunuyor.

BBC One tarafından ITV Studios'un bir parçası olan Mammoth Screen yapımcılığında Richard Warlow ve Toby Finlay tarafından kaleme alınan 8 bölümlük dizinin yönetmenliğini Tom Shankland ve Hans Herbots üstleniyor.

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