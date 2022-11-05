İlkim Sezgin Hakkında Hiç Duymadıklarınız

Dijital çağda başarılı bir genç kızın hikayesi. Influencer ve müzisyen İlkim Sezgin ile Müzik geçmişi ve geleceği hakkında özel sorular derledik.

Kariyerinde birçok ünlü isim ile başladığı yolda zafere ulaşan İlkim Sezgin, 2021 senesinden itibaren pek çok DJ ve Prodüktör ile çalıştı. Bu sayede büyük fan kitlesine ulaştı. Fanları da, cemiyet dünyasının en ateşli fanlarından oldu, bu arada.

Dünyaca ünlü prodüktörler ile çalışmak, sizi en çok uğraştıran etkenlerden biri oldu mu? Kaç insan ile çalıştınız?

Çok uğraştırmaktan daha çok aslında ortak yapılan çalışmalar fikir anlamında çokluk olunca yapılan işler daha hızlı ilerliyor. Bu zamana kadar Dünya’nın bir çok ülkesinden 20 - 30 kadar farklı insanlarla çalıştım tabi ama her projeyi yayınlama fırsatım olmadı kimisi iptal oldu, kimisi ise yayın tarihini bekliyor ya da anlaşmaların tamamlanma sürecinden geçiyor. Umarım kısa bir zaman da diğerlerini de size gösterebilme şansım olur. Son çıkışımız aslında çok anlamlı ve kısa bir özet gösteren şarkı oldu.

İlkim Sezgin isminin tarihi nedir, anlamı nedir?

Çoğu insan beni İlkim Sezgin olarak bildiği için müzik sektöründe de bu isim ile kullanmaya karar verdik.

Pek çok takipçiniz sizin için “Türkiye’de Konser verecek misiniz” diyor. Bunun cevabı nedir?

Şu an için düşünmüyoruz, ilerleyen zamanlar da belki ama ekibimiz çok kalabalık ve ülke ülke toplantılardan stüdyolara gidiyoruz. Şuan da tek isteğimiz şarkılarımız kitlelere daha çok ulaştırmak. İlkim Sezgin ve Kariyeri, İlkim Sezgin başarılı müzik kariyerinin yanı sıra çok iyi bir influencer. Türkiye’de ve Dünya’da bir çok yerel, global markalar ile işbirliğinin ardından dijital çağda adından sıkça söz ettiriyor. Bir çok ünlü modacı ve şirket ceoları ile işbirliği içerisinde bulunan İlkim Sezgin, çok kısa zamanda kendi markası adı altında hem modayı hem de müziği harmanlayarak, bambaşka bir sergi yaratıcak.

İlkim Sezgin Instagram hesabı

Güzel prodüktör internette sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bununla birlikte hikâye özelliğini de fazlasıyla kullanmaktadır. 329Bin Takipçisi bulunan ilkim Sezgin’i @ilkimsezgin adresinden takip edebilirsiniz.

İlkim Sezgin Sosyal Medya ;

Instagram : https://instagram.com/ilkimsezgin

Spotify : https://open.spotify.com/track/1IbqKyd3VutoQZGMpiZIQS?si=XBfbMjkCTuelYVdl9jG6GA

Apple Music : https://music.apple.com/tr/artist/i-lkim-sezgin/1645940665?l=tr