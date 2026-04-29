İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt

Türk sinemasının usta ismi İlyas Salman, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan "çirkinlik" yorumuna ders niteliğinde bir cevap verdi. Yapay zeka üzerinden yüzünün "güzelleştirilmesini" isteyen kullanıcıya, "Kendi yüzüm ve kimliğimle yazıyorum" diyerek yanıt veren Salman, sosyal medyada destek yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada bir kullanıcının İlyas Salman’ı hedef alarak yaptığı "çirkin" yakıştırması, usta oyuncunun verdiği asil yanıtla kısa sürede gündeme oturdu. Salman, sahte hesaplar arkasına gizlenen eleştirilere karşı dürüstlük ve kimlik vurgusu yaptı.

Türk sinemasının unutulmaz karakterlerine hayat veren usta sanatçı İlyas Salman, X (Twitter) platformunda tatsız bir saldırıya maruz kaldı. "Sabri Amca" kullanıcı adını kullanan bir kişi, Salman’ın fotoğrafını paylaşarak yapay zeka botu Grok’a, "İlyas Salman’ı güzelleştir, yüzüne nur gelsin" talebinde bulundu. Kısa sürede 1.5 milyon izlenmeye ulaşan bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"Kendi Yüzüm ve Kimliğimle Yazıyorum"

Sessizliğini bozan İlyas Salman, kendisine yönelik bu dış görünüş odaklı eleştiriye sert ve net bir cevap verdi. Usta oyuncu, paylaşımın altına şu notu düştü:

"Olabilir, belki de çirkin ve nursuzum ama en azından kendi yüzüm ve kimliğimle yazıyorum."

Sosyal Medyadan Büyük Destek

Salman’ın bu yanıtı, dijital dünyada "kimlik" ve "özgünlük" tartışmasını başlattı. Binlerce kullanıcı, sahte isimler ve profil fotoğrafları arkasına saklanarak başkalarının fiziksel özellikleriyle alay edenlere tepki gösterirken, Salman’ın dürüst duruşuna destek verdi. Birçok takipçi, "Güzellik geçicidir ama karakter bakidir" yorumunda bulunarak usta oyuncunun yanında durdu.

Yıllardır hem oyunculuğu hem de toplumsal olaylara karşı keskin duruşuyla bilinen İlyas Salman, bu tavrıyla bir kez daha "doğallığın" her türlü yapay güzellikten daha değerli olduğunu hatırlatmış oldu.

Bu Haberleri Kaçırma...

Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de kahreden yangın: Baba hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu yaşam savaşı veriyor İzmir'de kahreden yangın: Baba hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu yaşam savaşı veriyor AK Parti ve MHP maden işçilerinin sorunları da araştırılmasın dedi! AK Parti ve MHP maden işçilerinin sorunları da araştırılmasın dedi! Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi Özcan Çakmak tahliye edidi! Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi Özcan Çakmak tahliye edidi! Maden sahasında çığ faciası: 6 işçiden acı haber geldi! Maden sahasında çığ faciası: 6 işçiden acı haber geldi! İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' Alacak - verecek meselesinde kadın avukatı öldürüp, kız kardeşini de yaraladılar! Alacak - verecek meselesinde kadın avukatı öldürüp, kız kardeşini de yaraladılar! ÇGD eski Genel Başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti ÇGD eski Genel Başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi! Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi!