İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt

Türk sinemasının usta ismi İlyas Salman, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan "çirkinlik" yorumuna ders niteliğinde bir cevap verdi. Yapay zeka üzerinden yüzünün "güzelleştirilmesini" isteyen kullanıcıya, "Kendi yüzüm ve kimliğimle yazıyorum" diyerek yanıt veren Salman, sosyal medyada destek yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada bir kullanıcının İlyas Salman’ı hedef alarak yaptığı "çirkin" yakıştırması, usta oyuncunun verdiği asil yanıtla kısa sürede gündeme oturdu. Salman, sahte hesaplar arkasına gizlenen eleştirilere karşı dürüstlük ve kimlik vurgusu yaptı.

Türk sinemasının unutulmaz karakterlerine hayat veren usta sanatçı İlyas Salman, X (Twitter) platformunda tatsız bir saldırıya maruz kaldı. "Sabri Amca" kullanıcı adını kullanan bir kişi, Salman’ın fotoğrafını paylaşarak yapay zeka botu Grok’a, "İlyas Salman’ı güzelleştir, yüzüne nur gelsin" talebinde bulundu. Kısa sürede 1.5 milyon izlenmeye ulaşan bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"Kendi Yüzüm ve Kimliğimle Yazıyorum"

Sessizliğini bozan İlyas Salman, kendisine yönelik bu dış görünüş odaklı eleştiriye sert ve net bir cevap verdi. Usta oyuncu, paylaşımın altına şu notu düştü:

"Olabilir, belki de çirkin ve nursuzum ama en azından kendi yüzüm ve kimliğimle yazıyorum."

Sosyal Medyadan Büyük Destek

Salman’ın bu yanıtı, dijital dünyada "kimlik" ve "özgünlük" tartışmasını başlattı. Binlerce kullanıcı, sahte isimler ve profil fotoğrafları arkasına saklanarak başkalarının fiziksel özellikleriyle alay edenlere tepki gösterirken, Salman’ın dürüst duruşuna destek verdi. Birçok takipçi, "Güzellik geçicidir ama karakter bakidir" yorumunda bulunarak usta oyuncunun yanında durdu.

Yıllardır hem oyunculuğu hem de toplumsal olaylara karşı keskin duruşuyla bilinen İlyas Salman, bu tavrıyla bir kez daha "doğallığın" her türlü yapay güzellikten daha değerli olduğunu hatırlatmış oldu.