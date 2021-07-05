İlyas Tetik hayatını kaybetti

Besteci, keman virtüözü İlyas Tetik 60 yaşında hayatını kaybetti. Tetik’in ölüm haberini oğlu İlkkan Tekik, “Çok üzgünüz” diyerek duyurdu.

‘Seni Buldum Ya’, ‘Yıllarım’, ‘Hayatımı Yazsam Roman Olurdu’, ‘Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan’, ‘Bulunur Elbet’ gibi birçok esere imza atan besteci, keman virtüözü İlyas Tetik 60 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının ölüm haberini oğlu İlkkan Tekik, sosyal medya hesabından “Çok üzgünüz” ifadeleriyle duyurdu.

İLYAS TETİK KİMDİR?

25 Eylül 1960 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen İlyas Tetik, 13 yaşında ilk kez eline aldığı kemanı kendi kendine öğrenmiş ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir. Sanatçının yönettiği ilk albüm Tüdanya’nın ‘Seni Sevmeyen Ölsün’ adlı çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, ‘Seni Buldum Ya’, ‘Yıllarım’, ‘Hayatımı Yazsam Roman Olurdu’, ‘Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan’, ‘Bulunur Elbet’ gibi birçok esere imza attı.

Tetik’in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı sanatçılar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor. Müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan ,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaştı.