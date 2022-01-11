  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. IMDb Starmetre

IMDb Starmetre

IMDb Starmetre

Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, IMDB Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

İnadına Aşk, Dolunay, Bay Yanlış ve Erkenci Kuş gibi birçok yapımda boy gösteren yakışıklı oyuncu Can Yaman, kariyerine uzun süredir İtalya'da devam ediyor. Can Yaman başarısı ile de oldukça çok konşulan bir oyuncu. Herm yurtiçi hem yurtdışında birçok hayranı bulunan ünlü yıldız, IMDb Starmetre sonuçlarında Türk oyuncular arasında 1’inci sırada yer aldı. Can Yaman tüm dünyada 11 milyonu aşkın isim arasında 3332. oldu.

Aynı listede komedyen Cem Yılmaz ikinci olurken Kerem Bürsin ise üçüncülüğe yerleşti.

 

Etiketler can yaman ımdb IMDB Starmetre listesi cem yılmaz kerem bürsin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İBB çalışanından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya dava
Yıl 2022, yer İstanbul... ''Ucuz ekmek'' kuyruğu böyle görüntülendi
''Kulüp''ün yıldız ismi Fırat Tanış'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar!
Kademeli elektrik tarifesi 8 günde çarptı!
Bilim insanlarından ezber bozan keşif: Koronavirüsten koruyan hastalık açıklandı
Okulda ''sapık'' alarmı! 15 öğrenci şikayetçi oldu
Erdoğan'ın masasındaki anket, diğer anketleri yalanladı
Bitcoin için çarpıcı tahmin! Yıl sonunda ne kadar olacak?
Bu ''anne'' çöp konteynerine çöp değil insanlığını attı!