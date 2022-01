Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, IMDB Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

İnadına Aşk, Dolunay, Bay Yanlış ve Erkenci Kuş gibi birçok yapımda boy gösteren yakışıklı oyuncu Can Yaman, kariyerine uzun süredir İtalya'da devam ediyor. Can Yaman başarısı ile de oldukça çok konşulan bir oyuncu. Herm yurtiçi hem yurtdışında birçok hayranı bulunan ünlü yıldız, IMDb Starmetre sonuçlarında Türk oyuncular arasında 1’inci sırada yer aldı. Can Yaman tüm dünyada 11 milyonu aşkın isim arasında 3332. oldu.

Aynı listede komedyen Cem Yılmaz ikinci olurken Kerem Bürsin ise üçüncülüğe yerleşti.