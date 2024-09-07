İnci Taneleri dizisinin ekrana dönüş tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezona damgası vuran fenomen dizi İnci Taneleri'nin ikinci sezonunun yayın tarihi açıklandı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri'nin ikinci sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan‘ın senaryosunu kaleme alıp başrolünü oynadığı dizinin tanıtımında Azem’in neden hapishaneye döndüğü ve "İnci Taneleri" kitabında yazanlar yanıt bulacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; geçtiğimiz sezona damga vuran fenomen dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 3 Ekim Perşembe akşamı sezonu açması planlanıyor.

YENİ OYUNCULAR GELİYOR

Şenol Sönmez‘in yönettiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Diziye Bestemsu Özdemir ve Aytek Şayan da katılacak.