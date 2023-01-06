Influencer Ahmet Selim Yazıcı DJ’liğe adım atıyor
Son günlerde adını sosyal medyaya altın harflerle kazımayı başaran ünlü Influencer Ahmet Selim Yazıcı aldığı dj eğitimlerinden sonra kendi yaptığı parçaları yayınlamaya hazırlandığını duyurdu.
Son günlerde adını sosyal medyaya altın harflerle kazımayı başaran ünlü Influencer Ahmet Selim Yazıcı aldığı dj eğitimlerinden sonra kendi yaptığı parçaları yayınlamaya hazırlandığını duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Bu yolda yeniyim emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğim. 2023 yazına bomba gibi gireceğim. Sahnelerin yeni DJ‘i olmayı hedefliyorum.” Dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol