  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Influencer Ahmet Selim Yazıcı DJ’liğe adım atıyor

Influencer Ahmet Selim Yazıcı DJ’liğe adım atıyor

Influencer Ahmet Selim Yazıcı DJ’liğe adım atıyor
Güncelleme:

Son günlerde adını sosyal medyaya altın harflerle kazımayı başaran ünlü Influencer Ahmet Selim Yazıcı aldığı dj eğitimlerinden sonra kendi yaptığı parçaları yayınlamaya hazırlandığını duyurdu.

Son günlerde adını sosyal medyaya altın harflerle kazımayı başaran ünlü Influencer Ahmet Selim Yazıcı aldığı dj eğitimlerinden sonra kendi yaptığı parçaları yayınlamaya hazırlandığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Bu yolda yeniyim emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğim. 2023 yazına bomba gibi gireceğim. Sahnelerin yeni DJ‘i olmayı hedefliyorum.” Dedi.

 

Etiketler Influencer Ahmet Selim Yazıcı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi yakalandı
Osmanlı arşivlerinden çıktı: ''Van'da petrol rezervi var''
Emekli ve memura yeni zam iddiası! Tarih verildi
Gelinlere tecavüz davasında savcıdan ''Rıza var'' itirazı
Kahreden haber 10 saat sonra geldi... Baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı
Düğünden sonra ''gelin erkek çıktı'' iddiası ortalığı karıştırdı
Sedat Peker'den olay açıklama: ''İfade vermek istiyorum!''
Bankalar mevduat faiz yarışına girdi! İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları
Erdoğan şikayet edilen belediyenin AK Parti belediyesi olduğunu öğrenince...
İstanbul sokaklarına ''Sinan Ateş'' afişleri asıldı