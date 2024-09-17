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INJI Türkiye konserlerine başlıyor

INJI Türkiye konserlerine başlıyor
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Uluslararası müzik dünyasında hızla yükselen Türk şarkıcı INJI, dünya turnesi kapsamında Ekim ayında Türkiye’de üç konser verecek.

BKM’den yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül’de Los Angeles’ta başlayan 22 duraklı dünya turnesinin Türkiye ayağında INJI, Ekim ayında Türk dinleyicileriyle buluşacak.

Genç şarkıcı, 10 Ekim’de Ankara Milyon Performance Hall, 11 Ekim’de İzmir Ooze Venue ve 12 Ekim’de İstanbul Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak. Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan INJI, “Gaslight” şarkısıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı. 5 parçadan oluşan yeni albümünde Grammy ödüllü sanatçı Nile Rodgers ile çalışma fırsatı bulan INJI, Türkiye konserlerinde bu albümünü de müzikseverlerle paylaşacak.

Etiketler inji konser inji konseri inji konserleri
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