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  3. 01 Aralık 2018 11:09

Instagram fenomeni çift, bulundu

Instagram fenomenleri 23 yaşındaki Michelle Avila ve 20 yaşındaki Christian Kent, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evlerinde ölü bulundu.

Instagram fenomeni çift, bulundu
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Instagram fenomeni çift kaldıkları evde ölü bulundu. 23 yaşındaki Michelle Avila ve 20 yaşındaki Christian Kent'in antibiyotikle birlikte alkol aldıkları için zehirlendikleri ortaya çıktı.

ABD'li 23 yaşındaki Michelle Avila ve 20 yaşındaki Christian Kent Kaliforniya'daki evlerinde ölü bulundular. Orange County bölgesinde yaşayan ve çektikleri fotoğraflarla Instagram fenomeni haline gelen çift, Michelle'in annesi tarafından sabah Michelle'nin yatağında birbirlerine sarılmış halde ölü bulundu.

İddialara göre, ölmeden bir gece önce partiye katılan çift, ailelerine hasta oldukları ve antibiyotik aldıkları için alkol almayı planlamadıklarını söyleyerek, arkadaşlarıyla Newport Beach'teki bir partiye katıldılar.

Partiden erken ayrılıp eve giden çiftin ailesi ise antibiyotik ve alkol karışımı sebebiyle çiftin zehirlenerek öldüğünü iddia ediyor.

 

 

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