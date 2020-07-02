İnstagram fenomeni, seksi fotoğraflarını satıp yılda 400 bin dolar kazanıyor

Florida’da yaşayan Luna Benna, sosyal medya ünlüsü olmak için güçlü olmak gerektiğini söyledi. Kendisinden nefret edenleri sevmeyi öğrendiğini söyleyen Luna, acımasız yorumlar yerine kendine odaklanmayı tercih ettiğini söylüyor.

21 yaşındaki modelin 800 bim takipçisi var. “Nefret mesajları ve ölüm tehditleri bu işin gerçek bir sorunu. Bu nedenle güçlü olmak zorundayım” diyen Luna’nın her gün uğraşması gereken tek şey troller değil.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Luna • Benna (@luna.benna)'in paylaştığı bir gönderi ( 29 Haz, 2020, 5:29öö PDT )

Luna, her gün takipçilerinden şaşırtıcı teklifler aldığını; ancak bu tekliflere gülüp geçtiğini söyleyerek “Gelen yorumlara ve mesajlara gülüp geçmeyi öğrendim. Birçok insan bana yemeğe çıkmayı teklif ediyor” dedi.

“İlk işim McDonalds’da çalışmaktı. Korkunçtu. Bir arkadaşım işi bırakmam gerektiğini söyledi. Bir daha asla fast food işinde çalışmamaya yemin etmiştim. Sonra bir dondurma kamyonunda çalışmaya başladım, o da berbattı” diyen Luna, yeni iş alanındaki zorlukların kendisi için çok da önemli olmadığını düşünüyor.



Snapchat’i keşfetmesiyle birlikte Luna’nın kariyeri büyük bir değişime uğradı. Premium hesap üzerinden takipçilerine çıplak fotoğraflarını satmaya başlayan Luna, bir daha asla düşük maaşlı işlere dönmeyeceğini söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Luna • Benna (@luna.benna)'in paylaştığı bir gönderi ( 25 May, 2019, 11:56öö PDT )

OnlyFans üzerinden ücret karşılığı seksi fotoğraflarını yayınlayan Luna, yılda 400 bin dolar kazanıyor.

Mutlu olmanın sırrının insanın kendisini sevmesi olduğnu söyleyen Luna “Beni destekleyenleri de, benden nefret edenleri de seviyorum. Başkalarını düşünmeye başladığınız anda mutluluk yok oluyor. Kendiniz olun ve başka insanlara çok fazla odaklanmayın” dedi.