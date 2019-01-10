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  3. 10 Ocak 2019 10:40

Instagram güzeli şov yapayım derken rezil oldu

ABD'li model Charly Jordan, takipçilerine 'şov' yapmak isterken başına gelen talihsiz kaza ile sosyal medyada viral oldu.

Instagram güzeli şov yapayım derken rezil oldu
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Instagram'da 1.6 milyon takipçiye sahip olan Jordan, duş aldığı sırada dans ettiği bir videoyu kişisel hesabından paylaştı. Ancak bu sırada güzel model, talihsiz bir kaza yaşadı. Jordan, duş başlığının kafasına düşmesiyle dansını sonlandırdı. 

Planladığı gibi gitmese de dans videosunu sosyal medyadan paylaşan Jordan, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Modelin videosu iki milyondan fazla görüntülenme ve 200 binden fazla beğeni aldı.

Birçok kullanıcı, Jordan'ın videoyu paylaşarak kendisiyle dalga geçmesini övdü ve yüksek özgüvenine dikkat çekti. Bazıları da 'umarım kafan çok acımamıştır diyerek' iyi dileklerde bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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