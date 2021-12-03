Instagram'da canlı yayın açan güzel şarkıcı fena frikik verdi
İngiliz şarkıcı Charli XCX, dijital ortamdan gerçekleşen ödül töreni için yaptığı canlı yayın sırasında kıyafetinin azizliğine uğradı.
"Boom Clap" adlı şarkısıyla yıldızı parlayan İngiliz şarkıcı Charli XCX , geçtiğimiz gün Instagram canlı yayını ile gerçekleşen 2021 Aria Ödülleri'nde En İyi Pop Yayını ödülünü sunarken elbisesinin azizliğine uğradı.
Göğsü açılan genç şarkıcı o anların yayınlanmasına engel olamadı.
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