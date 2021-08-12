Instagram'dan sansür özrü! Afiş yeniden yüklendi

Paralel Anneler filminin afişine sansür uygulayan Instagram, tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Instagram, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın yeni filminin resmi afişini, kadın meme ucunu göstermesi nedeniyle paylaşımdan kaldırdığı için özür diledi. Özür açıklaması, afişin tasarımcısının sansür şikayetinin ardından geldi.

Önceki gün Instagram'ın kardeş şirketi Facebook'tan bir sözcü, Associated Press'e konuşarak, Madres Paralelas (Paralel Anneler) filminin, üzerinde süt damlası olan meme ucunu "çıplaklığa karşı kuralları ihlal etmesi" gerekçesiyle yayından kaldırdıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Açık sanatsal bağlam olduğu zamanlar da dahil olmak üzere belirli durumlarda çıplaklığa izin vermek için istisnalar yaparız. Bu nedenle Almodóvar film afişini Instagram'da paylaşan gönderileri geri yükledik ve neden olduğumuz karışıklık için çok özür dileriz" denildi.

#FREETHENIPPLE HAREKETİ

Facebook ve Instagram'ın uzun süredir devam eden kuralları ve yasakları, birçok sanatçı ve ünlü tarafından kurallara rağmen meme uçlarını tasvir etmek için kullanılan #FreetheNipple (meme uçlarına özgürlük) hashtag'inin kullanılmasını teşvik etti. Yasak, erkek meme uçlarını kapsamıyor.

Afişin İspanyol tasarımcısı Javier Jaén, AP'ye konuşarak, afişin sosyal ağlarda sorun yaşayıp yaşamayacağını sorguladığını, ancak Almodóvar'ın kişisel desteğini aldıktan sonra vizyonuna sadık kaldığını söyledi. Jaén, "Bana Instagram'dan çok önce, tüm hayatı boyunca afişlerle filmler yaptığını ve bunu Instagram'dan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi" dedi.

"Bu muhtemelen doğduğumda gördüğüm ilk görüntü. Instagram gibi bir şirket bana işimin tehlikeli olduğunu, insanların görmemesi gerektiğini, pornografik olduğunu söylüyor. Kaç kişiye vücutlarının kötü olduğunu, vücutlarının tehlikeli olduğunu söylüyorlar?” diyen Jaén, ezici bir destek aldığını ve binlerce kişinin afişini Instagram'da yeniden paylaştığını belirtti.

Başrolde Penelope Cruz'un yer aldığı Madres Paralelas, 1 Eylül'de Venedik Film Festivali'nde açılış filmi olacak.

Film, aynı gün aynı hastanede doğum yapan iki kadının hayatına odaklanıyor. Kadınlar o zamandan itibaren oldukça paralel bir yaşam sürer.