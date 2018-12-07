İnternet fenomeni Merve Sanay kapıyı çıplak açtı

Instagram hesabında 1 milyon kişi tarafından takip edilen ünlü fenomen Merve Sanay, evininin kapısına gelen pizzacıya kapıyı çıplak açtı. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü fenomen Merve Sanay, pizzacıya kapıyı çıplak açtığı videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Skandal görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Merve Sanay'a bu paylaşımı yüzünden çok sayıda tepki de geldi.

"BU NASIL CESARET BÖYLE"

Sanay'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Sanay bir takipçisi paylaşıma, "Ya bu nasıl iş böyle bir bunu yapmadığınız kalmıştı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Bu nasıl cesaret böyle yazıklar olsun." yorumunu yaptı.